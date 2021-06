Afschaffen mondkapjesplicht moet helpen toeristen weer naar Spaanse costa’s te trekken

In de stadsbus van het centrum naar het strand van Gandia - een badplaats zo’n 60 kilometer ten zuiden van Valencia - spreekt iedereen Spaans, net als in de straatjes van El Grao, de drukke wijk rond de haven. Iets verderop, op de lange boulevard en in de straatjes erachter met hun hotels en restaurants, is het hetzelfde. Op de borden met gerechten en aanbiedingen staan geen schreeuwende woorden in het Engels of Duits.