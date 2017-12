Afscheid van hond die twaalf kinderen beet: 'Uscko wilde alleen maar spelen'

Enkele uren eerder was Uscko ontsnapt en op de speelplaats van een basisschool terechtgekomen. Op dat moment was de middagpauze van de 6- tot 8-jarige leerlingen bijna afgelopen.



,,Eerst rende hij gewoon rond, tot enkele kinderen rond hem gingen staan", aldus een medewerker van de school. ,,Plotseling ging hij enkele kinderen in de benen bijten. Twaalf in totaal."



Onder de leerlingen brak paniek uit. Ze werden tot kalmte gemaand, terwijl de leerkrachten Uscko probeerden te temmen met hulp van zijn baasje. ,,Toen ik op het speelplein kwam en hem riep, kwam hij meteen naar me toe."



De jongeman is erg geraakt door wat zijn hond heeft aangericht. ,,Het is verschrikkelijk. Ik wil me bij alle ouders verontschuldigen. Hopelijk herstellen hun kinderen snel. Uscko gaat naar de hondenschool, is nog nooit agressief geweest en is nog nooit over die omheining gesprongen. Volgens mij wilde hij alleen maar spelen of is hij angstig geworden."