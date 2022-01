Afscheid van omgebrachte Dean (4): ‘Niets zal ooit nog hetzelfde zijn zonder jou’

In Denemarken is corona geen gevaar meer: ‘We nemen afscheid van beperkin­gen’

Denemarken schrapt volgende week alle binnenlandse coronamaatregelen, ondanks de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Covid is geen gevaar meer voor de samenleving, is de boodschap. ,,We nemen afscheid van beperkingen en verwelkomen het leven zoals we dat vóór corona kenden”, zei premier Mette Frederiksen.

