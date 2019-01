'Afvallige’ Rahaf (18) smeekt Canada om asiel

De Saudische ambassade in Thailand ontkent dat het de Thaise autoriteiten heeft gevraagd een jonge Saudische vrouw uit te leveren. De ambassade twitterde vandaag dat berichten in de media over een uitleveringsverzoek onjuist zijn.



Een Thaise mensenrechtenadvocaat diende gisterochtend bij een rechtbank in Bangkok beroep in tegen de uitzetting van Al-Qunun, maar dat werd verworpen. Toch heeft de Thaise Immigratiedienst de tiener een tijdelijke verblijfsvergunning gegeven. Daardoor kon ze gisteren met de VN-vluchtelingenorganisatie haar hotelkamer verlaten en Thailand ingaan. Het is onduidelijk waar de tiener nu is.



De Thaise Immigratiedienst verwacht vijf dagen nodig te hebben om de zaak te behandelen en de Saoedische tiener eventueel naar een ander land te kunnen laten vertrekken. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR onderzoekt de zaak van de vrouw.