‘Afvallige’ Saoedi (18) verschanst zich in Thais hotel uit angst familie

Al-Qunun sloeg op de vlucht tijdens een vakantie met haar familie in Koeweit. Ze wilde naar Australië om er asiel aan te vragen maar werd gearresteerd tijdens een tussenstop in Bangkok. Haar paspoort zou er in beslag zijn genomen op verzoek van de Saoedische regering maar de Thaise autoriteiten spreken dat tegen. Volgens hen had Al-Qunun niet de juiste papieren bij zich voor een Australisch visum.

Uitzetting

De Saoedische tiener zou vandaag met een vlucht van Kuwait Airways worden teruggebracht naar Koeweit, waar haar familie is. Uit protest verschanste ze zich in een hotel op de luchthaven van Bangkok. ,,Ze heeft zichzelf in de kamer gebarricadeerd en zegt dat ze niet zal vertrekken totdat ze mogelijkheid heeft gekregen het VN-Vluchtelingenbureau te spreken en asiel aan te vragen”, meldt Phil Robertson, de directeur van Human Rights Watch in Azië op Twitter.

Kuwait Air-vlucht KU412 waarmee al-Qunun vanochtend Thailand zou worden uitgezet, is volgens Robertson zonder haar vertrokken. ,,Dit is een belangrijke overwinning voor haar en een regelrecht eerbetoon aan haar moed’’, schreef hij omstreeks zes uur op Twitter.

Official van Kuwait Air en de Thaise Immigratiedienst hadden 29 minuten eerder volgens hem tevergeefs op de deur van al-Qununs hotelkamer geklopt met het verzoek die te openen. ,,Vanuit haar kamer riep ze dat ze niet zou opendoen en herhaalde ze haar verzoek om een gesprek met een vertegenwoordiger van het VN Vluchtelingenbureau.’’

Noodkreet

De Saoedische vluchtelinge slaakte omstreeks half zeven op Twitter een noodkreet. ,,Ik ben Rahaf. Het vliegtuig is zonder mij vertrokken. Ik ben nog steeds in het hotel. Ik heb dringend hulp nodig van welk land dan ook. Ik wil asiel aanvragen’’, schreef ze aan Yasmine Mohammed. Dat is een Arabisch-Canadese activiste en universiteitsdocente met een blog genaamd ‘Bekentenissen van een ex-moslim'.

‘Levensgevaar’

Al-Qunun begon zaterdag op Twitter berichten te posten nadat de Thaise autoriteiten haar hadden gestopt. Op Twitter schreef ze dat haar leven gevaar zou lopen als ze gedwongen werd terug te keren naar haar familie onder druk van Saoedische autoriteiten. De tiener kreeg naar eigen zeggen al zes maanden huisarrest omdat ze haar haar had geknipt. Ze zou ook haar islamitische geloof hebben afgezworen, een misdrijf in het extreem-religieuze land. Op Twitter maakt ze haar identiteit bekend “omdat ik niets meer te verliezen heb”.