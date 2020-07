Agent die Floyd neerdrukte beschuldigd van belastingsfraude

Podcast Achter het Verhaal ‘Trump die bonen aanprijst, is als Geert Wilders die couscous promoot’

20:00 In de podcast Achter het Verhaal blikt presentator Kevin Goes de komende maanden een paar keer samen met Amerika-correspondent Karlijn van Houwelingen vooruit op de verkiezingen in de VS. Krijgt Donald Trump nog vier jaar de tijd als president, of wordt het Joe Biden?