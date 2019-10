Agent die vrouw in haar eigen huis in Texas doodschoot, opgepakt voor moord

De agent die zaterdag een zwarte vrouw doodschoot in haar eigen woning in Fort Worth (Texas), is maandag gearresteerd en aangeklaagd voor moord. In een verklaring laat de politie weten dat de 34-jarige politieman - die direct na het incident zijn ontslag indiende - vastzit in een lokale gevangenis. Zijn borgtocht is vastgesteld op 200.000 dollar.

De advocaat van de nabestaanden van het 28-jarige slachtoffer Atatiana Jefferson, laat op Twitter weten dat de familie ‘opgelucht’ is, maar dat er nog een lange weg te gaan is voor er een einde komt aan een ‘cultuur van politiegeweld’ in Fort Worth.

Volledig scherm Atatiana Koquice Jefferson © Facebook

De moord

Agent Aaron Dean reageerde zaterdag op een oproep van de buurman van Jefferson. Die vond het verdacht dat haar voordeur in het holst van de nacht openstond. Toen de agent bij aankomst een silhouet in huis zag, haalde hij direct de trekker over. Met fatale gevolgen. De buurman, James Smith, zegt met een enorm schuldgevoel te zitten. ,,Ik sta te trillen op mijn benen. Ik ben kwaad, dit is deels mijn fout. Als ik niet gebeld had, zou ze nu nog leven.’’

Op de beelden van de bodycam is te zien hoe agent Dean met getrokken wapen rond het huis loopt en door de ramen kijkt. Plots ziet hij Jefferson. Hij roept dat ze haar handen in de lucht moet steken, maar bijna onmiddellijk erna vuurt hij. Het slachtoffer had geen schijn van kans. Dean zou later verklaren ‘een dreiging’ te hebben gevoeld. Hij was pas anderhalf jaar in dienst.

In het huis van Jefferson werd uiteindelijk wel een wapen gevonden. Of ze dat op het moment van de feiten binnen handbereik had, is niet duidelijk.