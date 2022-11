Agent doodgestoken in Brussel: dader neergeschoten, verdacht van moord in terroristische context

De messentrekker is de in Brussel geboren Yassin M. (32). Hij wordt verdacht van moord en poging tot moord in een terroristische context. Hij zat van 2013 tot 2019 in de gevangenis en was bekend voor misdrijven van 'gemeen recht’. De dertiger riep bij zijn aanval ‘Allahu akbar’ (Allah is groot), verklaarde een van de twee agenten in zijn oproep om versterking, maakte het federaal parket vrijdagmorgen bekend.

De in deelgemeente Evere wonende M. had zich donderdagmorgen in psychisch verwarde toestand gemeld bij een politiebureau in zijn wijk en vroeg om psychische hulp. De politie wilde hem gedwongen laten opnemen maar dat was volgens de procedure niet mogelijk omdat de man vrijwillig om psychologische behandeling vroeg.

Het Openbaar Ministerie in Brussel meldde donderdagnacht al dat agenten de dertiger daarop begeleidden naar de psychiatrische eenheid van het Universitair Ziekenhuis Sint Lukas voor opname en er bleven totdat verpleegkundigen hem hadden meegenomen. Toen de politie enkele uren later informeerde of hij in observatie was genomen, bleek dat hij het ziekenhuis had verlaten. De man had tijdens zijn bezoek aan het politiebureau ‘onsamenhangende opmerkingen’ gemaakt ‘en sprak over haat naar de politie’, aldus het parket.

Geradicaliseerd

M. radicaliseerde volgens Het Laatste Nieuws in de gevangenis en werd in juli 2019 vrijgelaten na het uitzitten van een gevangenisstraf van zes jaar. De laatste twee jaar verbleef hij in een gevangenis in de provincie Luik voor personen met een veiligheidsrisico. Daarvoor zat de man op een ‘deradicaliseringsafdeling’ van de gevangenis in Ittre onder Brussel. Hij vocht zijn overplaatsing aan bij de Raad van State in Brussel. Die wees zijn verzoek af omdat Y.M ‘wordt gemotiveerd door extremistische religieuze overtuigingen en zijn ideologie wil delen met andere gevangenen’. Volgens de Raad vormt zijn extremisme een gevaar. ‘Dit wordt bevestigd door het feit dat hij in de gevangenis in Ittre een cipier heeft aangevallen'.

De dertiger staat volgens de krant vanwege zijn ‘extremistische religieuze gedachtegoed’ sinds 2015 op de zogenoemde Celex-lijst van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Daarop staan personen die geradicaliseerd zijn, extremisten en terroristen.

Eerder meldde Het Nieuwsblad dat ‘uit goede bron’ te hebben vernomen dat de dader een Syriër is die op de zogenoemde Ocad-lijst staat. Op die lijst van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (Ocad) staan de namen van alle personen die een extremistische of terroristische dreiging voor België kunnen vormen.

Rood stoplicht

Het drama met de twee agenten vond donderdag omstreeks 19.00 uur plaats in de Brusselse Aarschotstraat, niet ver van het Noordstation. De dader viel de inzittenden van de patrouillewagen aan toen ze wachten voor het rode stoplicht. Toen de 29-jarige Thomas M. het raampje liet zakken, stak de man hem met een mes in de nek. Zijn collega Jason P. (23) werd in de arm gestoken. ,,Er werd versterking opgeroepen en de tweede ploeg heeft het vuur geopend op de verdachte”, meldde een politiewoordvoerster van de zone Brussel Noord.

De dader werd door twee politiekogels geraakt: in been en buik. Zowel de dader als zijn slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De 29-jarige agent bezweek daar aan de verwondingen in zijn nek. Zijn collega onderging een spoedoperatie en verkeert nu buitenlevensgevaar.

Reacties

De Belgische premier Alexander de Croo (Open VLD) schrijft op Twitter mee te leven met de nabestaanden van de overleden agent.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) spreekt op hetzelfde sociale medium van een ‘verschrikkelijk drama en hartverscheurend nieuws’ en laat weten dat haar gedachten ‘in de eerste plaats’ bij de nabestaanden, leden van de politiezone Noord en de hele politieorganisatie zijn. ‘Ik volg de situatie van dichtbij op en sta in nauw contact met de burgemeester, de korpschef en de veiligheidsdiensten. Dit geweld tegen onze mensen is onaanvaardbaar.’

‘Ondraaglijk drama vanavond in Brussel’, reageert burgemeester Philippe Close op Twitter. ‘We zijn solidair met de politiediensten. De politie beschermt ons en moet beschermd worden. Mijn gedachten zijn bij de families en hun collega’s.’

De Nederlandse ambassadeur in België, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, zegt dat ‘de gedachten van Nederland met de nabestaanden van de gedode agent zijn’. ‘Wij leven met onze buren mee’, schrijft de ambassadeur op Twitter.