Agent met 1,77 promille achter het stuur vrijgesproken dankzij hoestsiroop

Een politieman uit Wallonië heeft met 1,77 promille alcohol in zijn bloed een ongeval veroorzaakt, maar is vrijgesproken. Volgens zijn advocaat dronk de chauffeur na de crash van zijn hoestsiroop. ,,Die beïnvloedde het alcoholgehalte. Daardoor is er twijfel over de juiste waarde bij het ongeluk en moet je mijn cliënt vrijspreken.”

Met 1,77 promille alcohol in zijn bloed riskeerde de politieman uit Henegouwen een boete van 16.000 euro en een rijverbod van vijf jaar. De agent was op 4 mei 2017 uit eten geweest in Brussel. Volgens zijn verklaring dronk hij als aperitief een gin en bestelde hij na het eten nog twee biertjes. Z’n laatste glas dronk hij, zo schatte de politieman, rond 1.30 uur. Een kleine vier uur later raakte hij met zijn Duitse sportwagen van de weg toen hij op weg was naar huis in La Louvière.

,,Ik denk dat ik ongeveer 50 kilometer per uur reed tussen twee rotondes”, liet hij noteren in een proces-verbaal. Volgens de man haalde hij een trage wagen in en vertraagde hij zelf toen hij de rotonde naderde. ,,Maar tot mijn verbazing zag ik ineens dat die andere chauffeur gelijktijdig met mij de rotonde opreed. Om een ongeluk te vermijden, heb ik mijn stuur naar links gegooid. Daarbij raakte ik de betonnen boordstenen van de rotonde.” Door de schade aan zijn auto kon de politieman niet meer verder rijden. De andere chauffeur reed gewoon door.

Rijbewijs kwijt

Vijftig minuten later was de politie ter plaatse. De gecrashte agent legde met 1,77 promille een positieve ademtest af. Hij moest zijn rijbewijs meteen voor twee weken inleveren. Hij werd ook gedagvaard voor de politierechtbank van Bergen. Daar gingen zijn advocaten Rosamaria Pavoncelli en Christophe Redko direct voor vrijspraak.

,,Mijn cliënt gebruikte op doktersvoorschrift een hoestsiroop die de apotheker zelf bereidde”, verduidelijkt Redko. ,,Op het etiket van de fles staat de samenstelling beschreven. Eén van de ingrediënten is 5 gram alcohol. Mijn cliënt dronk vijf minuten voor aankomst van de politie van zijn siroop. Dat moet zijn alcoholgehalte hebben beïnvloed. Daardoor is de vastgestelde waarde in zijn bloed fout en moet hij dus worden vrijgesproken.”

De politierechter volgde de advocaat. ,,Omdat de chauffeur kan bewijzen dat hij medicijnen moest nemen die het vastgestelde alcoholgehalte mogelijk hebben beïnvloed, bestaat er twijfel over de juistheid van die waarde. Vrijspraak.”

Het parket gaat in beroep. Eind deze maand bekijkt de strafrechter het dossier opnieuw.

Vanaf 6 jaar

Volgens toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) hebben de advocaat en de politieman zeker niet de hele waarheid verteld. ,,Wetenschappelijk slaat hun verhaal nergens op. Die man moet veel meer gedronken hebben dan drie glazen alcohol. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur”, zegt Tytgat. ,,De standaardregel is dat één glas bier of wijn 10 gram alcohol bevat. Bij een gemiddelde volwassene zal dat één uur na inname een piek geven van zo’n 0,2 promille. Als iemand dus 1,77 promille vertoont, mag je zeggen dat hij minstens 8 glazen alcohol heeft gedronken. En dat is dan eigenlijk ad fundum. Dat doen de meesten niet, doorgaans drinken ze gedurende een paar uur, waarbij er ook uitscheiding en afbraak van alcohol is. Het zal dus veel méér zijn dan 8 glazen.”

De invloed van de hoestsiroop - overigens geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar - noemt hij verwaarloosbaar. ,,Als er 5 gram alcohol in een volledige fles zit, dan spreken we over één half glas bier of wijn. Als ik dat als deskundige in mindering moet brengen, zou ik zeggen dat de hoestsiroop 0,1 promille vertegenwoordigt. De meeste mensen nemen per dag ook maar enkele lepels en drinken daar niet een hele fles van. Enkele lepels zijn werkelijk verwaarloosbaar en bezorgen je absoluut geen positieve ademtest.”