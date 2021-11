Agenten gewond in Londen bij vreugdevuren tijdens jaarlijkse Bonfire Night

19 doden bij IS-aan­slag op ziekenhuis Kaboel, commandant Taliban onder slachtof­fers

Hamdullah Mokhlis, een belangrijke commandant bij de strijdkrachten van de Taliban in Kaboel, is een van de 19 dodelijke slachtoffers van de aanval die Islamitische Staat dinsdag heeft uitgevoerd op het grootste militaire ziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad, bevestigden de Taliban woensdag.

3 november