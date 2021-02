Agenten VS niet vervolgd voor dood zwarte man na verstikking bij arrestatie

Misbruik­schan­daal aartsbis­dom Keulen: verdachte priester slaat de hand aan zichzelf

23 februari Een priester in ruste uit het aartsbisdom Keulen is afgelopen weekend uit het leven gestapt. Hij zou zich in de jaren 90 hebben vergrepen aan een jongen en was vorige week van zijn taken ontheven. De geestelijke mocht het priesterschap al enkele maanden niet uitoefenen en contact met kinderen en minderjarige jongeren was hem verboden, luidt het in een verklaring.