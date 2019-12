Agressieve kangoeroe terroriseert Australisch stadje

Volgens de Australische website 7News en andere media ‘down under’ ging het buideldier recent helemaal los toen een oudere vrouw in haar tuin aan het werken was. De kangoeroe besprong haar van achteren en begon haar met zijn enorme poten te trappen. Daardoor raakte de vrouw gewond aan haar nek, schouders en benen.



Na dat incident maakte de gigantische kangoeroe nog meer slachtoffers. Een toerist uit Nieuw-Zeeland raakte gewond door een aanval en hetzelfde geldt voor de vrouw van een kroegbaas in Leyburn. Zij werd buiten het café aangevallen door het dier.



De politie probeert de woeste kangoeroe al dagen tevergeefs te vangen. De dieren zijn normaal gesproken rustig van aard, maar kunnen ontploffen als ze zich in hun territorium bedreigd voelen door mensen en dieren. Verder zijn kangoeroes extra geagiteerd als hun jong in de buurt is. Of de krachtpatser een jong heeft, is nog onduidelijk. De dieren bespringen mensen van voren en achteren. Ze haken hun relatief kleine voorpoten vaak eerst om de schouders en beginnen dan keihard met de achterpoten te trappen.