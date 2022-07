Akkoord over veilige export graan uit Oekraïne via Zwarte Zee: 'Een baken van hoop’

met videoRusland en Oekraïne ondertekenden vrijdagmiddag in Turkije een overeenkomst over de veilige export van graan via Oekraïense havens. Deze deal moet mogelijk maken dat 20 miljoen ton Oekraïens graan alsnog via de Zwarte Zee naar het buitenland kan worden vervoerd. VN-baas Antonio Guterres noemt de deal ‘een baken van hoop’.

Oekraïne en Rusland worden samen de graanschuur van Europa genoemd. Oekraïne voert veel graan uit naar de rest van de wereld. Bijna alle uitvoer gebeurde voor de oorlog via de havens aan de Zwarte Zee. Door de Russische bezetting van zowat het hele zuiden van het land, kan dat niet meer. Het gevolg is dat er in veel arme landen in met name Afrika en Azië een voedselcrisis is ontstaan.

Hulporganisaties wereldwijd riepen de Russische president Vladimir Poetin op om Oekraïne graan te laten exporteren. De laatste weken zetten zowel de Verenigde Naties als Turkije zich in voor een oplossing. In aanloop naar de overeenkomst daalde de prijs van tarwe op de wereldmarkt.

Vrijdagmiddag kwamen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, VN-baas Antonio Guterres en vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne bijeen in het plechtige 19de eeuwse Dolmabahçe-paleis in Istanboel om de graandeal officieel te ondertekenen. Het paleis ligt aan de Bosporus, door die zeestraat moet straks weer een heleboel Oekraïens graan naar de wereldmarkt varen. De Oekraïners benadrukken dat ze geen overeenkomst met Rusland sluiten. Oekraïne doet zaken met Turkije en met de VN. Die sluiten dan apart een overeenkomst met de Russen.

Volledig scherm Een Russische soldaat in een graanveld in het zuiden van Oekraïne. © AP

Vrijmaken van mijnen

In grote lijnen komt het akkoord erop neer dat vaarroutes moeten worden vrijgemaakt van mijnen en ladingen van vrachtschepen worden geïnspecteerd, zowel bij het naderen van bijvoorbeeld de haven van Odessa als bij het uitvaren. Rusland misbruikt de veilige vaarroutes niet voor oorlogsdoeleinden en de EU schrapt handelssancties tegen Rusland die een belemmering vormen voor de Russische export van vooral voedsel. Er komt ook een coördinatiecentrum van de VN in Istanboel voor de uitvoering van alle taken.

Turkije heeft aangeboden de marine in te zetten voor onder meer de inspecties van schepen en voor het ruimen van mijnen. Nederland heeft tijdens eerdere onderhandelingen bijna een maand geleden ook mijnenjagers aangeboden voor de missie om de Zwarte Zee voor Oekraïens graan met veilige vaarroutes te heropenen.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm De Oekraïense minister van Infrastructuur Koebrakrov zet zijn handtekening onder het graanakkoord. © Reuters

Het Kremlin eist wel dat de Europese Unie daadwerkelijk sancties tegen Rusland verlicht en het niet bij toezeggingen of beloftes laat. Regeringswoordvoerster Maria Zacharova zei in Moskou dat er doorgaans jammer genoeg een enorme kloof gaapt tussen de intenties van de EU en de daadwerkelijke stappen die de unie zet. Volgens haar zijn ‘de kortzichtige Europese sancties’ overigens de voornaamste oorzaak van de voedselcrisis in de wereld.

‘Baken van hoop’

VN-baas Guterres, die een grote rol speelde in het trekken aan en masseren van de Russische en Oekraïense onderhandelaars, toonde zich opgelucht met de getekende deal. ,,Vandaag is er een baken op de Zwarte Zee”, zei hij. ,,Een baken van hoop, een baken van mogelijkheden, een baken van opluchting in een wereld die het meer dan ooit nodig heeft.”

Hij complimenteerde beide landen ook. ,,Jullie hebben obstakels overwonnen en meningsverschillen opzijgezet om de weg vrij te maken voor een initiatief dat de gemeenschappelijke belangen van iedereen zal dienen.’’

Guterres denkt dat met het plan de weg wordt geopend voor de export van aanzienlijke hoeveelheden graan en dat ontwikkelingslanden ‘die op de rand van een bankroet staan’ en ‘de meest kwetsbare mensen op de rand van hongersnood’ ermee geholpen zijn.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm VN-baas Antonio Guterres (links) en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan spreken met elkaar na de ondertekeningsceremonie van de graandeal. © AFP

Tegenaanval

Intussen lijkt de strijd aan het front de laatste dagen wat te zijn geluwd. Volgens het hoofd van de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6, Richard Moore, zal het Russische leger de komende weken waarschijnlijk een soort pauze nemen in de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Dit geeft Oekraïense troepen volgens Moore een kans om in de tegenaanval te gaan.

Tot nu toe zijn er volgens voorzichtige schattingen zo’n 15.000 Russische soldaten gesneuveld in de oorlog in Oekraïne. ,,De Russen staan ​​op het punt uitgeput te raken”, sprak Moore tijdens een congres in Washington. ,,Onze inschatting is dat de Russen de komende weken steeds moeilijker mankracht en materieel vinden. Ze zullen op de een of andere manier moeten pauzeren en dat geeft de Oekraïners de kans om terug te slaan.”

Verkrachtingen

Twee mensenrechtenorganisaties publiceerden vrijdag rapportages waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van oorlogsmisdaden begaan door voornamelijk Russische soldaten. Het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten meldt in een rapport dat Russische militairen zich onder meer schuldig maakten aan verkrachting (zelfs van een baby), marteling en moord. Tientallen meisjes en vrouwen raakten zwanger.

Volledig scherm Graanvelden die zeer vermoedelijk door Russische troepen in brand zijn gestoken in het oosten van Oekraïne (provincie Donetsk). © AP

Een andere organisatie, Human Rights Watch (HRW), beschuldigt Russische troepen in een vrijdag uitgebracht rapport van het martelen en onwettig opsluiten van burgers in de bezette Oekraïense regio’s Cherson en Zaporizja.

HRW sprak met 71 mensen uit bezet gebied. Geïnterviewden vertelden hoe ze werden gemarteld of hier getuige van waren. Ze beschrijven hoe mensen langdurig werden mishandeld met onder meer elektrische schokken en honkbalknuppels. Volgens de Oekraïense onderzoeker Julia Gorbunova van HRW heeft Rusland de bezette gebieden in Zuid-Oekraïne veranderd in plekken waar angst regeert en totaal geen wetten meer gelden. Ze houdt Rusland voor dat het land zich vroeg of laat zal moeten verantwoorden voor de gepleegde misdaden.

Het verzamelde bewijs zal worden gedeeld met onder meer het Internationaal Strafhof in Den Haag en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: