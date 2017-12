Akkoord over voorwaarden Brexit

Voor meer uitleg verwees hij naar zijn toponderhandelaar Michel Barnier, later vandaag. Die zal dan ook het financiële akkoord nader toelichten. Nu is daarover alleen bekend gemaakt dat ‘het Verenigd Koninkrijk ermee instemt dat verplichtingen aangegaan door de 28, door de 28 inclusief het VK zullen worden nagekomen’.



Er wordt dus in de tot nu toe beschikbare stukken geen scheidingsbedrag genoemd. De onderhandelingen moeten komend najaar volledig worden afgerond, de feitelijke scheiding is eind maart 2019. Volgens Juncker blijven er nog steeds bergen werk. ,,Dit is niet het definitieve scheidingsakkoord.” Juncker zei ook nog dat hij altijd ‘triest’ zal blijven over het Britse vertrek, ,,maar we moeten nu verder. Laten we van het VK een goede vriend en bondgenoot maken.”



,,Het was geven en nemen”, verklaarde ook May, ,,maar we kunnen nu gesprekken openen over handel en veiligheidssamenwerking en over een ambitieus toekomstig partnerschap.” Van die handelsgesprekken, zei ze, hangen ‘miljoenen banen’ af. May zei vertrouwen te hebben dat ook de Europese leiders, die elkaar komende donderdag in Brussel treffen, akkoord gaan met uitbreiding van de onderhandelingen.