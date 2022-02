Al 22 jaar aan de macht, maar bijna niemand kent Vladimir Poetin echt

Vladimir Poetin hoort als kind niet bij de grote jongens. Hij is maar een klein mannetje, zo wil de overlevering, een beetje iel zelfs. Volodya, zoals zijn moeder hem noemt, wordt in de herfst van 1952 geboren in Leningrad (nu Sint-Petersburg). Het gezin is niet arm, maar woont wel in een kommunalka: een soort studentenhuis, maar dan voor families. Die hebben een eigen kamer, maar moeten badkamer en keuken delen. Dat is geen pretje, de wc’s zijn niet al te fris en vaak is er alleen koud water.