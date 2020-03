Al 46 doden in India bij gewelddadigste protesten in decennia

In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn tijdens de gewelddadigste protesten in decennia 46 mensen om het leven gekomen. Indiase autoriteiten hebben dat vanochtend bevestigd. De toestand in het land blijft gespannen sinds de protesten tegen een nieuwe burgerschapswet begonnen. Dat ontaardde al in hevige straatgevechten en vernielingen aan scholen, winkels en moskeeën.

Oorzaak van het geweld is het verzet van moslims tegen de zogenoemde ‘Hindoes Eerst’- burgerschapswet van de nationalistische Indiase premier Narendra Modi. Volgens critici discrimineert de burgerschapswet de moslims die door Modi al jaren tot zondebok worden gemaakt. Moslims vormen de grootste religieuze minderheid van India en maken ongeveer 14 procent van de Indiase bevolking uit. De hindoes zijn goed voor zo’n 80 procent. De moslims in het land voelen zich in de steek gelaten door de Indiase overheid onder Modi. Ze zeggen dat de overheid het geweld tegen hen zelfs aanmoedigt.

Vandaag buigt de rechter in Delhi zich over aangiftes van verschillende mensen die slachtoffer werden van het recente anti-moslimgeweld. Ze beschuldigen de partij van premier Modi, de BJP, ervan de bestaande haat van ultranationalisten tegen moslims alleen maar op te stoken. Vooral een lokale politicus, Kapil Mishra, droeg daaraan bij door in een vurige toespraak voor toch al heetgebakerde hindoes te stellen dat als de politie geen einde zou maken aan de protesten van moslims zij dat zelf wel even zelf zouden doen. In de uren die volgden waren er hevige straatgevechten waarbij mensen elkaar te lijf gingen met stenen, bijlen, zwaarden en allerhande vuurwapens. Verreweg de meesten van de honderden slachtoffers waren moslims, velen hadden kogelwonden. Ook tientallen politiemannen raakten gewond, een agent stierf.

Geruchten

Slachtoffers vertelden lokale verslaggevers dat relschoppers aan elke voorbijganger zijn of haar identiteitsbewijs vroegen. Afhankelijk van welke religie hun naam prijsgaf werden de voorbijgangers met rust gelaten of in elkaar geslagen met stokken en stalen buizen. Dit weekend sloeg de vlam opnieuw in de pan na internetgeruchten over gewapende groepen die buurten van tegenstanders zouden binnentrekken. Volgens de politie was daarvan geen sprake. Politici van beide kampen werden opgeroepen hun achterban te kalmeren. Moslims werden gedwongen om hindoeïstische leuzen te roepen en heiligdommen, winkels en woningen van moslims werden in brand gestoken. Uit wraak werden vervolgens winkels van hindoes verwoest.

Michielle Bachelet, Hoge Commissaris bij de VN voor Mensenrechten, liet vorige week weten zich grote zorgen te maken over berichten de politie in India hindoe-milities zou laten begaan.

De lokale politiechef kon niet zeggen of er wel hindoe-aanvallers waren aangehouden. De nieuwe controversiële wet maakt het voor veel migranten uit drie buurlanden (Pakistan, Bangladesh en Afghanistan) makkelijker om in te burgeren, als ze in hun eigen land voor hun geloof vervolgd worden. Tenzij ze moslims zijn, wat bij de religieuze minderheid in India dus voor protesten zorgde.