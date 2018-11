Al 9 jaar beste vriendinnen en nu hebben hun kinderen tegelijkertijd kanker

Peuters Victor en Lisette zijn maatjes. Met een kinderwagen of fietsje spurten ze door het huis, of trekken aan moeders trui voor een snoepje of mandarijn. Victor, zoontje van Liese Van Maele, werd geboren op 28 juni 2016. Lisette, dochtertje van beste vriendin Sara, kwam 24 dagen later ter wereld. ,,Superleuk om samen te beleven", beschrijft Sara die gezamenlijke zwangerschappen, thuis in het West-Vlaamse Hooglede. Zij heeft nog een dochtertje Louise (5) en is stiefmoeder van Axelle (12). ,,Van kleins af aan zijn onze partners bevriend. Liese en Jan waren al een jaar samen toen Jelle en ik een koppel werden. Ook tussen ons klikte het meteen. Bijna elk weekend en elke oudejaarsavond brachten we samen door. Op zaterdag gingen we op stap, op zondag stonden we langs de zijlijn van het voetbalplein. Maar vraag ons niet hoe we de geboorte en eerste levensdagen van Victor en Lisette beleefden. Dat is een zwart gat, overschaduwd door hun ziekte.”



Met moeite lukt het om de peuters twee minuten stil te krijgen voor een foto. ,,Ons twee pluuzebollekes", zegt Sara met de glimlach, verwijzend naar hun pluizige haartjes. Want levendig of niet, meteen valt het verschil op met andere peuters van die leeftijd: heel recent verloren deze twee hummeltjes hun beginnende haardos.