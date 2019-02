‘Al heb ik geen armen en benen meer, ik blijf evengoed mama’

video Man vermoordt moeder en eet haar samen met zijn hond op

13:28 De politie van Madrid deed donderdag een van de meest lugubere vondsten ooit. Een 26-jarige man had zijn moeder vermoord, haar lichaam in hele kleine stukken gehakt en die in plastic bakjes bewaard. Samen met zijn hond was hij die bakjes een voor een aan het leegeten.