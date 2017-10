Al meer dan 40 doden door Portugese bosbranden

De branden, die volgen op maanden van droogte, waren vooral ernstig in de regio's van Coimbra en Castela Branco, in het midden van het land, en in de noordelijke regio van Viseu. Dinsdag zijn in het land drie dagen van nationale rouw begonnen. Koning Willem-Alexander Alexander heeft in een brief aan de president van Portugal zijn medeleven betuigd over de slachtoffers van de verwoestende bosbranden van de afgelopen dagen.



Door een regenfront en doordat de wind is gaan liggen, is de brandweer er intussen in geslaagd de belangrijkste branden onder controle te krijgen. Er zijn wel nog enkele kleinere brandhaarden. Meer dan 3.000 brandweerlieden blijven in het gebied. Voor de komende dagen wordt nog regen voorspeld in Portugal, en de temperaturen zullen nog dalen. In de Spaanse provincie Galicië, in het noordwesten van het land, kostten bosbranden het leven aan vier mensen.