Alarm in India om extreme hittegolf met 100 doden: 'Grote delen dreigen onbewoonbaar te worden’

Volgens meteorologen stijgt de gemiddelde temperatuur in India al jaren als gevolg van het broeikaseffect. Hittegolven in India vinden meestal plaats tussen maart en juli en nemen af ​​zodra de moessonregens arriveren, maar recent worden die hittegolven steeds frequenter, intenser en langer. In het noorden van het land werden vorige maand temperaturen van bijna vijftig graden bereikt.



Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een organisatie van de Verenigde Naties die de risico’s van klimaatverandering evalueert, is India van alle landen ter wereld het zwaarst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering.



Deskundigen van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) zeggen dat zelfs als de wereld erin slaagt om de voorspelde stijging van de gemiddelde wereldtemperaturen in te dammen, delen van India zo extreem heet zullen worden dat mensen er aan zullen overlijden.



,,De toekomst van hittegolven ziet er slecht uit, zelfs met aanzienlijke verzachting van de klimaatverandering”, constateert Elfatih Eltahir, een professor in klimaat aan het MIT, in gesprek met CNN.