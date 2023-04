Alarm in Japan na nieuwe raketlancering Noord-Korea

Strenge beveili­ging leiders: Kim Jong-un heeft 100.000 beveili­gers, sommigen compleet gehersen­spoeld

Een Russische overloper gaf onlangs een inkijkje in de extreme beveiliging van Vladimir Poetin. Hij is natuurlijk is niet de eerste leider die vreest voor zijn leven. De geschiedenis loopt over van dubbelgangers, voorproevers en James Bond-achtige lijfwachten.