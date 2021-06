Algemene Vergadering VN roept in bedekte termen op tot wapenembargo Myanmar

Na 26 jaar nieuw onderzoek naar veerboot­dra­ma met ruim 800 doden in Oostzee

18 juni Duikers gaan deze zomer het wrak onderzoeken van de in 1994 in de Oostzee gezonken veerboot Estonia. Dat heeft de Zweedse averijcommissie vrijdag bekendgemaakt. Het schip was onderweg van Estland naar Zweden maar zonk voor de zuidkust van Finland. De oorzaak zou een in zwaar weer weggeslagen boegdeur zijn geweest maar beelden van een onderwaterrobot wijzen volgens documentairemakers van Discovery Channel op iets anders.