Alison (18) in coma na medische fout: ‘Anesthesist drukte een 0 te veel in op zijn toetsenbord’

Een 18-jarig meisje met diabetes ligt in het ziekenhuis van de Belgische plaats Rennes in coma na een pijnlijke blunder. De anesthesist beging een typefout, waardoor hij per ongeluk tien keer de voorziene dosis insuline toediende. De moeder van Alison legt nu klacht neer tegen het ziekenhuis, meldt France Info .

De tiener liet op 10 mei een operatie uitvoeren voor haar cyste in de eierstokken. Probleem opgelost leek het, tot Alison enkele dagen later plots hevige buikpijn kreeg. Ze moest met spoed geopereerd worden.

Bij die tweede ingreep ging het mis. “Ik kreeg als uitleg te horen dat de anesthesist op zijn toetsenbord per ongeluk twee nullen getypt had in plaats van één”, stelt Sabrina. ,,Mijn dochter kreeg hierdoor tien keer de voorziene dosis insuline toegediend. Iemand met diabetes die zelfmoord wil plegen, zou aan die hoeveelheid genoeg kunnen hebben.”

Alison kwam nog even bij bewustzijn, maar raakte daarna in coma. Het ziekenhuis weigert echter te spreken van een fout en houdt het op een ‘medische vergissing’. ,,Ze maakten zelfs de vergelijking met een chocoladetaart. Als je daar zeven liter melk in kwakt in plaats van 70 centiliter zal de bereiding ook mislukt zijn. Wat voor excuus is dat nu?”, reageert Sabrina verontwaardigd.

Ze houdt nu al enkele weken de wacht aan het ziekenhuisbed van haar dochter. In tussentijd is ze ook een rechtszaak gestart, ‘om antwoorden te krijgen’. ,,Ik wil er alles aan doen opdat dit nooit meer zou gebeuren. Ik wil ook weten wie hier in de fout gegaan is, die persoon moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij of zij zou dit beroep nooit meer mogen uitoefenen. Dit is niet zomaar een vergissing, dit is een medische fout.”

De directie van het ziekenhuis betreurt de zaak. ,,We bieden deze familie al onze steun aan in deze lastige periode. Deze onfortuinlijke gebeurtenis heeft ook bij ons personeel diepe wonden geslagen. Verder onderzoek moet nu de exacte omstandigheden blootleggen.”