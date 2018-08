Alle inzittenden neergestort vliegtuig Mexico hebben crash overleefd

Ongeveer 85 mensen raakten gewond, van wie er 37 naar het ziekenhuis zijn gebracht, melden de Mexicaanse autoriteiten. Twee zijn er ernstig aan toe. Onder hen is de piloot, die aan zijn wervelkolom moest worden geopereerd. Ook een klein meisje heeft brandwonden opgelopen. De meeste mensen konden zelf het vliegtuig verlaten, dat deels vlam vatte door de crash.



Volgens de 47-jarige Jacqueline Flores, die met haar 16-jarige dochter in het vliegtuig zat, viel het vliegtuig vlak na het opstijgen terug op de grond. ,,We slipten over de grond, totdat het toestel stopte", vertelt ze aan persbureau AFP. ,,De bagage viel. Ik begon rook te ruiken." Ze had haar vakantie in Durango doorbracht, voordat ze terugkeerde naar Bogota, Colombia.