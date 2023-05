Alleenheerser Erdogan blijft aan de macht in een hevig verdeeld land

met video Aanhangers Erdogan vieren feest in Haagse Schilders­wijk, zwaargewon­de na ontplof­fing vuurwerk

Aanhangers van de Turkse president Erdogan vierden zondagavond feest in de Schilderswijk in Den Haag na zijn overwinning bij de verkiezingen. Daarbij werd zwaar vuurwerk afgestoken. Bij één feestvierder ontplofte het vuurwerk in zijn hand. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.