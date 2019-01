Alles klaar voor finale zoektocht naar Julen

Waarom duurde het zo lang, vragen veel mensen zich af, ook in Spanje. De in het dorpje Totalán aanwezige experts en autoriteiten zijn eensluidend: het líjkt tergend langzaam te gaan, met Julen zo diep onder de grond zonder dat iemand weet in wat voor een toestand, maar in werkelijkheid is in een kleine week het werk verzet waarvoor onder normale omstandigheden maanden nodig zijn.