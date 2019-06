Alligator met groot keukenmes in zijn kop gespot in Texas

video Amanda Knox huilend: ‘Een dief heeft Meredith vermoord, ik niet’

14:51 De Amerikaanse Amanda Knox, die vier jaar in een Italiaanse cel zat voor de moord op een medestudente, maar uiteindelijk werd vrijgesproken, heeft voor het eerst sinds haar vrijspraak gesproken in Italië. Op een congres over strafrecht sprak ze vandaag over haar zaak. ,,Het was voor mij onmogelijk een eerlijk proces te hebben.”