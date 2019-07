Als ambassadeur mag je alles zeggen, maar alleen in het geheim

Dus nu de eerlijke en ongezouten mening van de Britse ambassadeur in Amerika, Sir Kim Darroch, toch is gelekt, wordt het behoorlijk ongemakkelijk. Hij noemt de Amerikaanse regering ‘incompetent en onzeker’, ‘ongekend disfunctioneel’ en ‘verdeeld’. Veel hoop dat het in de toekomst beter wordt, heeft hij niet: ,,Wij geloven niet dat deze regering substantieel normaler zal worden, minder disfunctioneel, minder onvoorspelbaar, minder gaat ruziën en minder diplomatieke blunders zal maken.”



Sir Kim is ook niet onder de indruk van het Amerikaanse Iran-beleid: ‘onsamenhangend’ en ‘chaotisch’. De claim van president Donald Trump dat hij onlangs op het laatste moment een aanval op Iran afblies, noemt de ambassadeur ‘onzin’. ,,Hij was er niet eens volledig bij betrokken.” En nog een sneer naar Trump: je kunt wel tot hem doordringen, maar alleen maar als je de zaken heel simpel voorstelt of heel bot bent.