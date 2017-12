'Als de politie ze niet oppakt, doen de burgers het wel'

Dat laatste heeft geleid tot parlementaire enquêtes. De Tunesiërs willen weten wie aan de touwtjes trok en wat precies de rol was van Qatar en Turkije die respectievelijk het rekruteren van jihadisten en het transport van jihadisten zouden hebben gefinancierd. Volgend jaar wordt daarover een explosief rapport verwacht al voorspelt El Mekki dat het deels in de doofpot zal eindigen. Tunesië is gevoelig voor corruptie.



In zijn radio-uitzending pookt hij de boel graag een beetje op. ,,Wist je dat wij Tunesiërs de trollen zijn van Islamitische Staat. Als ze weer een dreigement of een fatwa richting Tunesië op Facebook zetten, krijg je spontaan tienduizenden reacties in de trant van zak in de stront, stelletje homo's. Nee, dat is niet politiek correct, maar zo gaat dat. Soms organiseren we razzia's in de sociale media, dan overspoelen we een site van jihadisten met pornofoto's. Dat moeten ze verschrikkelijk vinden. Humor is een populair wapen.''



Overigens is humor geen wapen van de jihadisten. Het radiostation Mosaïque FM heeft de nodige doodsbedreigingen ontvangen en ook El Mekki stond op een zwarte lijst. Dat is het risico van het vak.