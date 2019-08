Als vrouw verklede drugsbaas pleegt zelfmoord

Terrorist Abdeslam na Parijs ook vervolgd voor aanslagen Brussel

10:13 Belgische justitie vervolgt Salah Abdeslam voor betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel van maart 2016. De 29-jarige Fransman zit momenteel in een Franse cel in afwachting van het proces over de aanslagen in Parijs van november 2015.