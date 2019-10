Always stapt over op genderneutraal maandverband

Het Amerikaanse Procter & Gamble is al zo’n 35 jaar een van de marktleiders op het gebied van menstruatieproducten. ,,Al die jaren heeft Always klaargestaan voor meisjes en vrouwen, en dat zullen we blijven doen. Maar we staan ook voor diversiteit en inclusiviteit”, laat het bedrijf weten in een officiële verklaring.



Volgens Procter zijn de afgelopen jaren signalen binnengekomen dat er behoefte was aan een product dat voor ieder menstruerend persoon geschikt is, dus ook voor transgenders en mensen die zich zowel man als vrouw voelen maar door hun baarmoeder nu eenmaal niet onder de menstruatie uit kunnen.