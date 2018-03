Amai! Belgische cafés zitten dit weekend misschien zonder bier

Toch kan het dit weekend zomaar gebeuren dat Belgische cafébezoekers een dichte tap aantreffen. In verschillende depots van biergigant AB Inbev, van waaruit een groot aantal cafés beleverd wordt, hebben medewerkers het werk neergelegd. De staking begon donderdagochtend, en duurt nog steeds voort. De medewerkers zijn het niet eens met een reorganisatie van het bedrijf, en hebben daarom de toegang tot de depots geblokkeerd. ,,De concrete aanleiding is de verhuizing van vier personeelsleden van het depot in Hasselt naar Leuven'', zegt een vakbondswoordvoerder. ,,We vrezen het einde van het regionale netwerk van depots in ons land.''

Relativeren

Gevolg is dat de cafés die afhankelijk zijn van de depots geen bier meer krijgen. Woordvoerder Gerrit Buut van branchevereniging Horeca Vlaanderen doet zijn best om de situatie te relativeren. ,,Het is niet zo dat alle cafés zonder bier zitten. Een aantal cafés is donderdag en vrijdag niet beleverd, maar maandag tot en met woensdag is er wel gewoon bier rondbezorgd.''

Of de staking in België ook gevolgen heeft voor cafés in Nederland, laat AB Inbev enigszins in het midden. ,,Een continue en betrouwbare service aan onze klanten staat steeds voorop. De cafés in Nederland worden vanuit onze Nederlandse depots beleverd'', meldt een woordvoerder in een reactie per e-mail. De vraag of de cafés in Nederland leveringen mislopen, laat de brouwer onbeantwoord.