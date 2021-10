Amateurduiker doet zeldzame vondst in Israël: 900 jaar oud kruisvaarderszwaard

245 verwaar­loos­de en zwaar verminkte cavia’s in beslag genomen

17 oktober De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn heeft 245 zwaar verwaarloosde cavia’s in beslag genomen in een achtertuin van een woning in het Belgische Herselt. De dieren hadden ernstige verwondingen, zaten in hun eigen uitwerpselen en hadden nauwelijks of geen drinkwater.