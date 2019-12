Amazon verwijdert kerstversieringen met afbeeldingen van nazi-kamp Auschwitz

Internetters konden in de webwinkel behalve decoraties ook muismatten en een flesopener aanschaffen met dergelijke afbeeldingen. Het Staatsmuseum noemde dat op Twitter ‘respectloos’. Die tweet is duizenden keren gedeeld. Veel mensen reageerden boos.



In een tweet van het Auschwitz Memorial zijn onder meer kerstballen te zien waarop de toegangspoort, de hekken met prikkeldraad en een wachttoren van het kamp te zien zijn. Amazon had ook een flesopener en muismat met afbeeldingen van Auschwitz in de verkoop. ‘Verontrustend’, aldus het museum.