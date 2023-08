Amazonelanden kondigen op top in Brazilië alliantie tegen ontbossing aan

Tiener overleden na val van zestig meter in pretpark Zuid-Frankrijk, jonge vrouw zwaarge­wond

Een 17-jarige jongen is zaterdag omgekomen en een 19-jarige vrouw zwaargewond geraakt in de Zuid-Franse badplaats Cap d’Agde. De twee zouden uit een attractie zijn gevallen in het pretpark Luna Park, melden de Franse autoriteiten.