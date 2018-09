Ambassadeur Nederland op matje na aanslag Iran

Orka Morgan op Tenerife bevallen van een gezond kalf

Orka Morgan is zaterdag bevallen van een gezond kalf. Moeder en baby verkeren in goede gezondheid, zo laat Loro Parque weten. Morgan verhuisde in 2O11 naar dit pretpark op Tenerife. Volgens parkmedewerkers heeft Morgan haar kalf niet verstoten en gedraagt ze zich voorbeeldig.