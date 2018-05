Ambulancemedewerkster met de dood bedreigd: Ik had wekenlang nachtmerries

,,Ik ben al vier jaar ambulancemedewerkster. Ik heb mijn vrienden, familie en leven achtergelaten om in een ander land die droom waar te maken. Toen ik naar Australië verhuisde, kende ik er twee mensen”, schrijft Steff Dewhurst op Facebook. ,,Ik werkte nog maar zes maanden toen ik voor het eerst aangevallen werd. Een patiënt sloeg me in mijn gezicht. Later zei een andere patiënt tegen me dat hij me zou gaan stalken. Hij vertelde uitgebreid dat hij zou uitzoeken waar ik woonde, hoe hij me zou aanvallen, verkrachten en wurgen tot ik zou sterven.”

Doodsangsten

De man die de bedreigingen aan de jonge verpleegster uitte, werd het ziekenhuis uitgezet door beveiligers, maar toen Steff na haar dienst naar buiten liep, bleek de man haar op te wachten. ,,Toen ik naar buiten liep, kwam hij schreeuwend achter me aan gerend. Ik heb nog nooit zo hard gerend in m’n leven”, zegt Steff, die compleet overstuur weer naar binnen rende en bescherming zocht in het ziekenhuis.



,,Ik heb doodsangsten uitgestaan en daarna nog wekenlang nachtmerries gehad. Ik herinner me hoe mijn hart tekeer ging toen ik van hem wegrende. Het was een van de weinige keren dat ik échte angst voelde. Ik was te bang om alleen terug naar buiten te gaan, dus hebben m’n collega’s me begeleid.”



,,Het vreselijke en treurige is dat de meeste van mijn collega’s dit soort verhalen hebben. Dit is niet waar we voor getekend hebben. Dit hoort niet en het is niet oké. We hebben er genoeg van!”"

Positieve reacties

Het bericht van Steff is inmiddels al meer dan duizend keer gedeeld en leverde honderden reacties op. De algemene tendens van de reacties is dat geweld tegen hulpverleners echt niet kan. ,,Dank je voor je goede werk, Steff. Ik hoop dat je elke avond veilig thuiskomt", schreef iemand. ,,Bedankt voor het werk dat je doet. Het is nooit oké om iemand die je aan het helpen is aan te vallen. We hebben een zero-tolerancebeleid nodig", schreef iemand anders. Een laatste: ,,Het spijt me dat jullie zulk barbaars gedrag ondervinden. Jullie doen zulk goed werk."