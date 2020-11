Amerika haalt opgelucht adem: grote incidenten blijven uit op beladen verkiezingsdag

Vuurwapen

De beladen verkiezingsdag verloopt ‘over het algemeen soepel’, zegt Bauer. Wel wijst hij op enkele kleine incidenten, zoals in Charlotte in de staat North Carolina. In die stad werd een Trump-aanhanger opgepakt omdat hij met een vuurwapen zwaaide. De man, die een rode Make America Great Again-pet droeg, mocht om onduidelijke redenen een gebouw niet in om te stemmen en kwam even later terug met een pistool. De politie was er snel bij om de situatie in de kiem te smoren.



Bij het Witte Huis in Washington, waar honderden Biden-fans alvast feest vieren, is zeker één persoon aangehouden vanwege een handgemeen met agenten. De demonstratie tegen de zittende president Donald Trump verloopt verder rustig.



In Chicago, de grootste stad van Illinois, waarschuwde een man de politie nadat een groepje onbekenden zijn geparkeerde auto met honkbalknuppels kort en klein had geslagen. De man kwam terug van een stembureau toen de vechtersbazen zijn auto in het vizier kregen. Hij deed direct aangifte. In Kansas City (Missouri) werd met graffiti ‘Don’t Vote’ (stem niet) op een museum gespoten. Voor beide incidenten zijn nog geen aanhoudingen verricht.