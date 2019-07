Amerikaan (16) krijgt genade van rechter voor verkrachting omdat hij ‘uit een goede familie komt’

In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over de beslissing van een rechter om een 16-jarige niet als een volwassene te berechten in een schokkende verkrachtingszaak. De verdachte kreeg genade omdat hij uit een goede familie komt, goede cijfers haalde op school en een veroordeling zijn leven zou kunnen verwoesten. Een beroepsrechtbank heeft die argumenten nu van tafel geveegd en de zaak moet opnieuw voorkomen.

De zaak draait om een verkrachting die in 2017 plaatsvond op een slaapfeestje in een huis in New Jersey, aan de oostkust van de VS. De 16-jarige C. was daar samen met een dertigtal vrienden, onder wie het slachtoffer waar in de rechtbankdocumenten naar verwezen wordt met de fictieve naam Mary. Ook zij was op dat moment 16.

C. nam Mary, die duidelijk dronken was en niet meer op haar benen kon staan, mee naar een kamer in de kelder. Daar barricadeerde hij de deur met een tafel en verkrachtte hij het meisje. C. filmde alles met zijn telefoon. Na afloop liet hij haar achter. Vrienden vonden Mary brakend op de vloer en vertelden haar alleen maar dat ze ziek was geworden. C. stuurde de video nadien rond naar zijn vrienden met de tekst ‘Als je eerste keer seks verkrachting is’.

Blauwe plekken

Mary zelf herinnerde zich na afloop bijna niets van het voorval. Wel zat ze onder de blauwe plekken en schrammen. Aan haar moeder vertelde ze ‘s ochtends dat ze bang was dat er mogelijk ‘seksuele dingen’ waren gebeurd. Pas toen ze merkte dat de video van de verkrachting begon te circuleren, smeekte ze C. de beelden te wissen en te stoppen met het verspreiden ervan. C. weigerde, waarna Mary en haar moeder naar de politie stapten en aangifte deden.



De openbaar aanklager, die het in zijn pleidooi had over ‘gesofisticeerde en bijzonder berekende’ acties van de verdachte, probeerde de familierechtbank te overtuigen C. als volwassene te laten berechten. Dat kan in erg duidelijke gevallen van verkrachting vanaf 15 jaar. ,,Het slachtoffer was zichtbaar dronken, fysiek hulpeloos en kon op geen enkele manier toestemming geven’’, aldus de aanklager. ,,De feiten filmen was duidelijk een bewuste daad van vernedering. In de maanden daarna loog hij tegen Mary terwijl hij de video bleef verspreiden en er over bleef opscheppen. Zijn gedrag was berekenend en wreed.’’



Toch ging de rechter in juli vorig jaar niet op het verzoek in om C. te berechten als een volwassene. De argumenten die hij daarvoor gebruikte, komen nu pas aan het licht nu een rechter deze in hoger beroep van tafel heeft geveegd.

Geen ‘traditionele’ verkrachting

Zo twijfelde James Troiano, de rechter die de zaak in eerste instantie behandelde, aan de argumenten van de aanklager dat C. zich ‘als een roofdier’ had gedragen en voerde hij aan dat er een onderscheid is tussen aanranding en verkrachting. Hij was niet zeker dat het in dit geval wel om verkrachting ging, aangezien dat ‘traditioneel’ gaat om ‘twee of meestal meer mannen, met een wapen, die duidelijk een persoon mishandelen, daar waar er niemand bij is, in een afgelegen huis of schuur of andere plaats’.



Dat alles kon volgens de rechter in dit geval niet bewezen worden, en zelfs de vraag of Mary door C. naar de kamer werd gebracht of niet, was niet duidelijk. ,,Ik zie niets dat aanleiding kan geven om te zeggen dat ze naar de kamer werd geleid. Er is sprake van hand in hand wandelen.’’

‘Verwoestend effect op zijn leven’

De gesprekken tussen C. en zijn vrienden over de video noemde de rechter ‘gewoon een 16-jarige die stomme dingen zegt tegen zijn vrienden’. ,,Kinderachtig, stom, maar niets ongewoon voor een 16-jarige. Deze jongen komt uit een goede familie die hem op een hele goede school heeft gezet waar hij uitstekende cijfers haalde. Hij kan waarschijnlijk naar een erg goede universiteit. Zijn scores waren heel hoog.’’

Troiano voerde ook nog aan dat de politie tegen Mary en haar moeder had moeten zeggen welk ‘verwoestend effect’ een aanklacht tegen C. zou kunnen hebben op zijn leven.



Volgens de beroepsrechter slaan al die argumenten nergens op en is de lagere rechter bovendien duidelijk zijn boekje te buiten gegaan. Het was helemaal niet zijn taak de verdachte te verdedigen en te oordelen over mogelijke schuld of niet, hij moest enkel beslissen of aan de voorwaarden was voldaan hem door te verwijzen naar een volwassenerechtbank. De beroepsrechter vraagt zich bovendien af welk verschil er geweest zou zijn als C. niet uit een goede familie was gekomen en geen goede schoolresultaten had gehad.



Daarom vernietigde hij het oordeel en stuurde hij de zaak terug naar de lagere rechtbank. Daar zal nu opnieuw over C. moeten worden beslist. De openbare aanklager beraadt zich nog over de volgende stappen in overleg met het slachtoffer en haar familie.