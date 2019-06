Amerikaans Congres maakt 4,6 miljard dollar vrij voor migratiecrisis

MH17 Rutte ziet Poetin weer bij de G20: ‘Weet je nog, Vladimir?’

27 juni Premier Rutte heeft op de G20 in Japan de uitgelezen kans om de Russische president Poetin aan te spreken op het naderende MH17-proces. De vraag is: gaat hij het doen? En hoe gaat zo’n gesprek dan? ,,Poetin begon tegen mij altijd in het Duits.’’