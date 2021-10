Amerikaans echtpaar opgepakt wegens spionage atoomonderzeeër

VS noemen eerste overleg met Taliban ‘openhartig en professio­neel’

3:22 Voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan heeft een delegatie van de Verenigde Staten persoonlijk overleg gehad met de huidige machthebbers in het land. Volgens de VS is de eerste overlegronde met de Taliban “openhartig en professioneel” verlopen. De VS herhaalden echter dat zij de Taliban zullen beoordelen op hun daden, niet slechts op hun woorden.