Amerikaans jongetje (3) schiet per ongeluk moeder (22) dood

Een 3-jarige jongen heeft per ongeluk zijn moeder doodgeschoten toen hij in de auto met een pistool aan het spelen was, heeft de politie in Chicago maandag bekendgemaakt. Het incident gebeurde op een parkeerplaats van een supermarkt in Dolton, in een buitenwijk van de stad.