Amerikaans leger schiet opnieuw vliegend object uit de lucht

Met video Peter C. (46) die aanslag wilde plegen op Miss-verkiezing verdacht van poging terreur­moord

De verdachte van de verijdelde aanslag op de Miss België-verkiezing in Plopsaland De Panne is de 46-jarige Peter C. Hij komt uit Lommel, vlak over de grens bij Eindhoven, en was bij het pretpark met een Nederlandse vrouw. Ook zij is opgepakt. De man was in het bezit van een handvuurwapen. Hij wordt verdacht van poging tot terroristische moord, laat de Belgische justitie weten.

17:55