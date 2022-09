Amerikaans NASA-ruimtevaartuig slaat met succes in op ruimterots Dimorphos

Het speciale ruimteschip DART botste met opzet op de ruimterots Dimorphos, afgelopen nacht om 01.14 uur Nederlandse tijd. Dat verliep volgens plan, dus is het experiment van NASA geslaagd. De ruimtevaartorganisatie spreekt van een ‘historische prestatie’.



NASA test een techniek om in de toekomst eventuele asteroïden die de aarde bedreigen van koers te veranderen. Meer dan 1000 mensen hebben zeven jaar gewerkt aan die missie. De geraakte asteroïde, Dimorphos genaamd, is geen bedreiging voor de planeet en diende slechts als testobject. De inslag was online live te volgen - althans, met 38 seconden vertraging omdat het even tijd kost voordat de beelden de aarde hebben bereikt.



Ingenieur Elena Adams schat dat DART de rots raakte op ongeveer 17 meters van het midden. ,,We hielden onze adem in, ik ben eigenlijk verrast dat niemand van ons flauwviel’’, zo beschreef ze de sfeer in het controlecentrum aan de John Hopkins Universiteit in de Amerikaanse staat Maryland. ,,Aardbewoners zullen iets rustiger kunnen slapen, ik in ieder geval wel.’’



Het kamikazevoertuig vliegt in de laatste minuten voor de botsing op de automatische piloot met meer dan 22.000 kilometer per uur op het rotsblok af. Dat cirkelt als een maan rond een grotere asteroïde, Didymos. Op de beelden uit de ruimte wordt het stipje dat Didymos heet heel langzaam steeds groter, tot pieken en dalen in het rotsachtige oppervlak duidelijk te onderscheiden zijn.