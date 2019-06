Amerikaanse (21) overlijdt na aanval door haaien bij Bahama's

Jongetje (10) redt Nederland­se wandelaar (64) die in Spaanse rotsspleet valt

9:14 Een 64-jarige Nederlander stond afgelopen weekend doodsangsten uit nadat hij tijdens een bergwandeling in het noorden van Spanje in een diepe rotsspleet was gevallen. Uiteindelijk was het de 10-jarige Rubén die het hulpgeroep van de man hoorde en naar hem op zoek ging. Dat ging niet vanzelf: de Nederlander was bij de val zijn gehoorapparaat verloren en antwoordde niet op geroep van zijn redder.