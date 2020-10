Amerikaanse agent opgepakt na dood ongewapende zwarte man in Texas

Californië beleeft ergste bosbranden­sei­zoen ooit

5 oktober Californië beleeft dit jaar zijn ergste bosbrandenseizoen ooit. Inmiddels is er volgens de autoriteiten al een gebied van bij elkaar ruim 1,6 miljoen hectare in vlammen opgegaan. Het gaat om meer dan het dubbele van het vorige, trieste, record in de Amerikaanse staat.