Amerikaanse agent wordt vervolgd na doodschieten slapende zwarte vrouw (26)

Ex-kok Jeffrey Epstein helpt FBI-onderzoek, slecht nieuws voor Andrew

22 september Slecht nieuws voor de Britse prins Andrew. De beroemde Amerikaanse chef-kok Adam Perry Lang, die ook privékok was van Jeffrey Epstein, wil getuigen in het grote seksschandaal rond de miljardair ten behoeve van Virginia Robert Giuffre. Zij is de vrouw die zegt dat prins Andrew seks met haar had toen ze minderjarig was.