Amerikaanse ambassadeur: ‘China steelt westerse kennis voor coronavaccin’

UPDATE Tiener opgepakt voor megahack Twitter: ‘Dit was geen gewone zeventien­ja­ri­ge’

0:53 In de Verenigde Staten en Engeland zijn drie mensen aangehouden wegens het hacken van Twitter. Daarbij werd half juli op de accounts van bekende mensen plotseling een louche deal met bitcoins aangeboden. De in de Amerikaanse staat Florida gearresteerde 17-jarige Graham Ivan C. wordt ervan beschuldigd het ‘brein’ te zijn achter de feiten.