Amerikaanse burgemeester stelt in Facebookpost voor om homo's te vermoorden

In de post legde Chambers verbanden tussen travestieten, homoseksuelen, socialisten en babymoordenaars: ,,We leven in een maatschappij waarin homoseksuelen ons de les lezen over zeden, travestieten ons de les lezen over menselijke biologie, babymoordenaars ons de les lezen over mensenrechten en socialisten ons de les lezen over economie.” Volgens de burgemeester zijn deze ‘problemen’ op te lossen. ,,De enige manier om hier verandering in te brengen, is het probleem uit de weg ruimen. Ik weet dat het slecht is wat ik zeg, maar als je hen niet uitroeit, kun je dit niet oplossen,” schreef Chambers.