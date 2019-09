Amerikaanse gezant Oekraïne stapt op, Huis van Afgevaardigden eist documenten van Pompeo

Familie Nederland­se 'dronever­dach­te' in Egypte: ‘Een groot misver­stand’

27 september De familie van de Nederlander die vastzit in Egypte, vermoedelijk omdat hij opnames met een drone had gemaakt, gaat uit van een groot misverstand. In een verklaring zegt de familie dat de man, die Pieter Bas H. heet, geen enkele politiek intentie had.